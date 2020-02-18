旺宏(2337)今日舉行法說會，公布2019年第四季營運結果。受匯率不利因素及產能下降影響，單季毛利率季減4個百分點至26%，稅後利益為7.54億元，季減59%，單季每股盈餘為0.41元。

旺宏去年第四合併營收為95.81億元，季減約20%，主要受到季節性變動加上去年第三季任天堂拉貨帶動營收衝上最高；毛利率季減4個百分點至26%，主要受到公司八吋廠減產、降庫存所致；業外方面，去年第四季匯兌損失1.3億元，不如去年第三季的業外小賺；整體稅後利益為7.54億元，季減59%，單季每股盈餘為0.41元。整體而言，去年第三季為旺宏公司的年度營運高峰。

2019年來看，旺宏去年上半年營運受到貿易戰影響，去年第三季產業回溫加上大客戶任天堂提前拉貨，單季營收創下歷史新高，去年全年營收349.95億元，比前年高點減少5%；2019年全年毛利率28%，年減10個百分比，主要是產品價格明顯下降以及庫存跌價損失影響；全年營業淨利年減52%至30.99億元；加上前年第四季有業外一次性的專利相關收益入帳；旺宏2019年全年稅後淨利30.12億元，比前年高峰下滑67%，EPS為1.64元。

(時報資訊)