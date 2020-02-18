財團法人保險事業發展中心資料顯示，2018年每人平均保費支出為15.5萬元，年增率2.72%，創歷史新高！為了讓民眾享保障同時也能妥善運用資金，永豐金(2890)旗下永豐銀行保倍卡提供國內各主要壽險及產險業者，代繳保費享現金回饋無上限、分期0利率等優惠外，代繳指定新購買新台幣三年期繳以上保險商品，保費享首期2%現金回饋及最高12期分期0利率。

研究推估，2026年台灣老年人口占比將達20%、2030年幼年人口將減少至268萬人；統計顯示，未婚人口則續創新高。永豐銀行指出，隨人口結構持續改變，無論是高齡化的長者、無子女的頂客族，或是打算享受單身生活的男女，都應善用合適的保險，為未來生活妥善規劃。永豐保倍卡提供全台多達29家主要人身保險或產險公司優惠，滿足客戶一卡輕鬆代繳各家保費需求，享現金回饋同時還能免費分期，讓資金規劃更便利。

永豐銀行表示，臨櫃新購保單憑保倍卡代繳，享2%現金回饋、12期0利率；代繳指定保費享1.2%現金回饋；若以Mastercard卡別代繳，每季累積指定保費代繳滿15萬元，還可加碼獲贈500元百貨禮券。

累計至去年12月底，永豐銀信用卡流通卡數為101.5萬張，12月當月新增卡數為2.6萬張。

(時報資訊)