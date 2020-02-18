據勞動部統計，105年勞資爭議案件共有2萬5056件，其中採行政調解方式占98.9％，依勞安所「我國100至105年勞資爭議調解成效」研究顯示，和解率近8成、獲償率近9成，求償金額越高、獲償率越低，求償金額50萬元以上獲償率僅有66.98％。

研究指出，勞資爭議經調解處理的和解率平均為77.66％，若單以獨任調解人計，則和解率平均 79.41％；整體獲償率平均為 90.21％，其中，爭議金額在「5000 元以下」、「5001 元-15000 元」2項整體獲償率都超過 100％，分別為 124.93％與 121.19％，至爭議金額「50 萬元以上」的整體獲償率最低，為 66.98％，發現伴隨爭議金額提高其整體獲償率有下降之現象。

該研究也針對「調解的滿意度分析」，發現在調解成立時，受訪者給予調解人員之整體滿意度較高，而調解不成立時，受訪者給予調解人員整體滿意度較低，其中滿意度最高為「會議時間安排」、最低為「明確告知勞資爭議調解的程序及處理進度」。

勞安所建議，雖然勞動事件法今天上路，勞工朋友可在勞資爭議時多了一個管道，而行政調解則可以朝強化調解人專業能力，確保調解服務品質；地方主管機關落實對於中介團體的評鑑與退場機制；預防調解遭浮濫申請，避免浪費國家及社會資源；合理健全調解補助標準等。

(中時 )