疾管署今公布國內新增2名腸病毒併發重症個案，2人分別是1名少年及1名女童。疾管署表示，2人的同住者均未出現症狀，但因2人同班同學寒假前都有確診，推估為交叉接觸所致。疾管署提醒民眾，下周就是開學日，若家中孩童確診腸病毒，應在家自主管理。若在感染後一周內出現嗜睡、意識不清等重症前兆，應儘速至大醫院治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增的腸病毒併發重症個案，分別為北部15歲少年及東部6歲女童。少年於1月7日至9日間陸續出現雙手顫抖、肩頸疼痛、發燒、嘔吐等症狀，2度就醫後收治住院，期間出現步態不穩情形，最後確診為腸病毒併發腦炎。

東部6歲女童1月17日出現發燒、口腔潰瘍、手腳紅疹及嗜睡等症狀，18日因嘔吐、意識模糊而收治住院，進而確診為腸病毒併發腦炎。林詠青表示，目前2人經治療後症狀都獲得改善，已出院。

腸病毒可藉由飛沫、口鼻分泌物傳播，目前雖然不是流行期，但仍有傳播風險。林詠青提醒家長，下周就是開學日，若孩子生病就應避免上學，身體不適者應戴口罩。於此同時，應留意環境衛生，可將漂白水稀釋後擦拭門把、扶手消毒。

由於5歲以下幼兒仍是腸病毒重症高危險群，若在感染後一周內出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送往大醫院治療。

根據疾管署監測資料，國內腸病毒疫情處於低點，社區腸病毒以克沙奇A群為主，惟腸病毒71型仍持續活動。今年共累計4例腸病毒併發重症病例，均感染腸病毒71型。疾管署提醒民眾，腸病毒並非幼兒專利，青少年、成人都有感染的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，正確勤洗手才能避免腸病毒上門。

(中時 )