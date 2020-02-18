新冠肺炎疫情延燒，大陸各地城市相繼進行小區封閉式管理，影響到大陸半導體產業產能運作，根據資策會產業情報研究所（MIC）數據表示，大陸8吋晶圓代工產能占全球比重約14.6%，但疫情衝擊下，陸廠產能勢必受到衝擊，包括台積電、聯電、世界先進等台廠有機會因轉單效應受惠。

中芯國際為大陸晶圓代工龍頭，去年第四季大陸市場營收比重占65%，年增21%，美國市場比重占22.2%，可見大陸市場對於半導體需求相當高。然而，受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸民眾對於消費性電子產品需求勢必下降，這將直接衝擊今年半導體市場發展。

據中央社報導，MIC指出，大陸短期內半導體生產影響幅度輕微，但疫情若不能在短期內控制持續擴散，晶片生產勢必產生問題，市場失去的產能有望從台廠補足。

目前大陸超過80個城市實施封閉式管理，包括北上廣深也展開防疫限制人員進出口相關措施，雖半導體廠復工率已達60%，但原物料以及物流短缺，已然成為問題。

根據官網資料顯示，中芯國際總部位於上海，上海1座8吋晶圓廠以及1座12吋晶圓廠以及1座控股的12吋先進製程晶圓廠正在興建中；北京2座12吋晶圓廠以及1座控股的12吋先進製程晶圓廠；天津和深圳各有1座8吋晶圓廠，江陰1座控股的12吋凸塊加工合資廠。除了中芯國際，華虹半導體、上海韋爾半導體等陸廠也是大陸8吋晶圓生產主力。

若生產問題受到疫情衝影響，擊遲遲無法解決並順利恢復運作，恐怕造成不足的產能由台灣廠商接單。台積電1月16日召開法說會提到，由於7奈及先進製程產能供不應求，今年資本支出上看150～160億美元，再度創下歷史新高紀錄。除了台積電，聯電、世界先進等廠商也有望吃下更多8吋晶圓產能。

除了8吋晶圓廠，台積電今年5奈米產品來說，南科晶圓18廠(12吋晶圓廠)將是重要主力，也藉此避開在大陸生產原物料短缺疑慮。

當時南京封城後，市場對於台積電在陸產能引發疑慮，不過有法人分析，若台積電大陸廠區受到影響，僅影響該公司3%營收，加上台積電說明，目前南京12吋晶圓廠和上海8吋晶圓廠依然持續生產，並依當地政府規定，於2月10日全面復工，目前來看台積電在陸產能尚且無虞。

(中時電子報)