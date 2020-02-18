首批從武漢包機返台的台商，2月3日依中央規定，安排在台中市檢疫所隔離，18日期滿返家，台中市長盧秀燕特別感謝台商在檢疫期間配合各項措施，更要感謝防疫與前線人員的辛勞，在極短時間內，配合國家政策完成各項設備、物資與人力的整備，一同為國家防疫工作努力。

盧秀燕非常關心此次隔離期滿返家的台中市民，特地準備了一份包含口罩和乾洗手液的貼心禮物，由區公所和衛生局人員親送致贈，並附上盧市長的溫馨關懷單，提醒市民返家後14天內，仍應進行自主健康管理，應儘量避免外出，如果需要外出，應全程配戴外科口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節。每天早晚都需各量一次體溫，期間如果出現不適症狀，要立刻撥打1922防疫專線或衛生局防疫專線:0928912578依指示就醫。

台中市衛生局長曾梓展表示，防疫需要大家共同努力，市府跨局處通力合作，除了加強宣導及落實各項防疫措施外，也呼籲市民更要發自內心從自己做起，注意防疫衛生勤洗手，有正確的防疫認知，並配合相關措施與規定，共同捍衛自己、家人與全市民的健康。

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