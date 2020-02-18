在大眾運輸工具日益發達、且汽車持有成本高的情況下，共享經濟近年來形成趨勢，消費者要達成移動目的已非僅有買車一途，以租代購逐漸成為一種新生活型態。為了滿足消費者點到點的全面性移動需求，裕融企業（9941）旗下的格上租車也積極轉型成立多元服務旗艦店，讓消費者體驗短租自駕以附駕接駁一站式預約完成的全新服務，格上多元性的移動服務內容涵蓋短期租車、Smart2go格上車共享、格上電動多元計程車、機場接送、附駕包車服務等，建構全方位的用車服務，2020年將提供消費者耳目一新的多元移動新體驗與全新感受，開創Door to Door服務新紀元。

格上多元移動新服務體驗第一彈就是「電動多元計程車SmartTaxi」，為台灣首家以電動車作為營運工具之計程車營運商，目前主要營運範圍為大台北地區（台北市、新北市）及桃園機場。根據統計，SmartTaxi自2018年下半年成立以來，截至2月中為止，已累積20萬趟次載客數，預計在載客量逐漸提高的狀態下，在2020年可望突破30萬趟次。

為慶祝第30萬趟次的重要里程碑，同時也慶祝格上租車母公司裕融企業30週年生日，格上將舉辦「三十有你」活動，即日起下載APP叫車搭乘即可參加，將致贈第30萬位客人超級大福袋-獨享免費搭乘SmartTaxi一個月（每日一次範圍涵蓋雙北地區）。

SmartTaxi車隊全數採用納智捷電動車S3 EV，由訓練有素的專業司機，提供民眾全新型態的綠能計程車體驗，根據民眾乘車滿意度調查結果，高達七成的民眾願意優先選擇具科技感、可達到節能減碳效果的電動計程車，對於電動車車行駛中的空氣清新、平穩感與靜謐感也留下深刻印象。目前SmartTaxi正積極擴大服務範疇與車隊規模，逐步從新店、板橋、南港/信義等地向外擴展，車台數已超過100輛，預計今年9月將自建車隊，歡迎認同環保愛地球的專業司機加入行列。

(工商 )