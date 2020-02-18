新冠肺炎爆發，民眾改用ATM交易比例提高。中信銀行公布最新統計，ATM跨行存款交易量逐年成長，2020年1月相較去年同期增加約25％。

據中信銀行大數據觀察分析，全國最常使用ATM跨行存款交易的前三名縣市分別為「新北市、臺中市及桃園市」，存款時間以下班時間17時至21時為高峰，中信銀行分析，這顯示中信銀行ATM跨行存款功能滿足都會地區民眾無法於上班時間至分行的交易需求，實現普惠金融的服務體驗。

中信銀行指出，中國信託銀行ATM跨行存款功能自2015年10月開放，民眾持他行晶片金融卡至中信銀行ATM，即可以現金存款方式存入該卡片帳號或其他銀行帳號，不需親臨分行櫃檯，不但省時便利，手續費也比臨櫃匯款便宜。

為拉高ATM使用率，中信銀行表示，即日起至6月30日止推出新一波ATM集點活動，民眾於活動期間至ATM完成指定交易（含外幣存提款、跨行存提款、跨行轉帳及跨行繳費）即可獲得ATM點數，其中跨行存款、外幣存提款每筆贈送ATM點數5點，集滿3點就能抽臺北東京雙人來回機票。

中信銀行表示，本次活動更加碼於每月7日及11日可抽百萬OPEN POINT。此外，集滿ATM點數5點即可直接兌換7-ELEVEN購物金5元，每日中午12時30分起還能以15點兌換限量的7-ELEVEN購物金50元。除了指定交易送ATM點數，每筆指定交易皆可累積新臺幣2萬元抽獎獎金，最高可累積至新臺幣100萬元抽獎獎金，且中獎機會隨交易筆數累積，筆數越多中獎機率越高，將於活動結束抽出獎金得主。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，中信銀行建議民眾，若有金融服務需求可多加利用中信銀行提供的數位金融服務，不受時間、地域限制，無需出門即可輕鬆完成轉帳、投資等業務，若尚無中信銀行帳戶也可利用網路申辦My Way數位帳戶，完成任務還可獲得網路商城購物金3,000元。

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