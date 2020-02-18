頭份市公所為加強防疫措施，除了對公所及所屬機關要求嚴格進出消毒、測溫管制，針對全市15個關懷據點長輩共餐服務，依照每個據點情況不同，盡量停止共同用餐，改以餐盒分菜攜回食用、或是送餐服務，多數據點長者都能體諒臨時狀況不同，自備餐盒前往據點打菜攜回家中食用，而原訂2月22日舉辦的手作粄圓體驗活動，市公所也宣布暫予延期。

頭份市長羅雪珠針對新冠肺炎疫情狀況，以及市代表會主席溫俊勇等提出質詢，日前召開會議研議相關加強防疫措施，首先是就公所及所屬機關以及各里活動中心等場所，全面要求加強民眾進出酒精手部消毒，並實施額溫測量，並要求所有臨櫃受理民眾案件同仁，都盡量戴口罩，如疫情擴大將要求全面載口罩，以維護第一線員工安全。

轄內如果居家檢疫的居民，里長及里幹事須每天電話關懷身體狀況，市公所並已指示清潔隊，對頭份市區2大市場，進行全面性消毒，在各公園公廁提供免費肥皂供民眾洗手，並且由於目前正值掃墓期間，對殯儀館及納骨塔加強消毒頻率，減少病菌孳生。

頭份市共有15個關懷據點，以往有提供長輩共餐服務，為了防止群聚感染的可能，市公所已通報各據點，依照各據點實際狀況調整，以避免共餐為原則，改以自攜餐盒前來裝菜，再攜回各自住所食用，或是由據點採取送餐服務。

(中時 )