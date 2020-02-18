由張赫、秀英主演的韓劇《如實陳述》收視率突破3.5%，一路坐在輪椅上演出的張赫，在第六集面對薄荷糖殺人魔襲擊，突然從輪椅上站了起來，猛踹殺人魔，逼問殺害妻子的真兇是不是他，網友大驚，原來張赫腿沒瘸，笑虧：「若要張赫坐著演16集，可能坐不住。」

演出警察的秀英，花了4個月時間練習追捕犯人的動作技巧。（圖／friDay影音提供）

秀英用令她全身起雞皮疙瘩來形容張赫的演技，在決定出演後，她花了4個月時間練習追捕犯人的動作技巧，「之前在電影《霹靂雙嬌》角色雖是在警政單位，但大多是在電腦前處理文書，在《如實陳述》的角色則是由張赫發出命令，我負責到處跑。」

該劇懸疑程度直逼《Voice》系列，繼首集秀英看到整排屍體嚇到驚慌，殺人魔更在電視直播過程上演殺人秀，活生生的把人氣犯罪側寫師給吊死，血濺一旁主持人，死狀相當淒慘，畫面雖有馬賽克，但仍十分驚恐，網友直呼看得是快心肌梗塞，又幽默說張赫有如柯南附身，查到誰就誰死，集集都要發便當。《如實陳述》每周日一上午10點friDay影音全台獨播。

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(中時電子報)