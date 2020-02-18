還記得董月花口頭禪「你粉惡（ㄚ、）劣」嗎？當年董至成靠反串女角紅遍大街小巷，更是六七年級生的經典回憶，不過縱橫綜藝界30餘年的他，曾一度節目全收掉，罹患憂鬱症，更在年過半百時，西進大陸發展，聚少離多導致結褵21年的老婆鬧離婚，甚至傳出愛上女教練，小董的人生、事業大起大落，比電視劇演的精彩。

董至成靠反串「董月花」，演藝事業達高峰。(圖／本報系資料照)

反串客家女角大紅 演藝事業創高峰

董至成在演藝圈30餘年，主持過不少經典節目，如《我愛紅娘》、《鑽石舞台》、《連環泡》等，也參與《流星花園》、《放羊的星星》、《光陰的故事》等戲劇演出，其中在《紅白勝利》中發跡的「董月花」一角，更讓他演藝事業達到高峰。

「董月花」以勤勞的客家女性為概念，操著客家國語帶給觀眾歡樂，經典口頭禪更廣為流傳，例如把「很」講成「粉」，並常以「惡（ㄚˋ）劣」、「邪惡（ㄚ、）」搭配手勢，讓人記憶深刻，另外像「中壢埔心的土雞，又油又香又便宜」、「吃起來不會粉油、粉膩」、「月花，月花，越冷越開花」等朗朗上口的台詞，即使你不認識董月花，對這些也一點都不陌生。

董至成奪金鐘卻陷魔咒，一度酗酒度日。(圖／本報系資料照)

陷金鐘魔咒罹憂鬱症 進教會現轉機

董至成靠著反串一砲而紅，這也是他演藝生涯最輝煌時期，任勞任怨的他，更被封為「綜藝阿信」，2002年他憑著《世界大不同》，一舉拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎，卻深陷「金鐘魔咒」，節目一個接一個收掉，到最後手上節目一個都沒有，壓力大到罹患憂鬱症。他說諧星一旦沒舞台，就像被判死刑，那時在家酗酒3個月的他，完全不看電視，因為沒他的節目，也拒絕上通告，看到鏡頭就厭惡，覺得被舞台背叛，只想退出演藝圈。

最終經友人帶他進教會，正向力量成了他突破困境推手，人生才慢慢出現轉機，後和胡瓜搭檔主持《綜藝大集合》，一做就是12年，兩人默契十足的搞笑互動，逗樂大票觀眾。不過2018年，他毅然決定放棄主持多年的《綜藝大集合》，赴大陸發展，年過半百才去闖蕩，董至成雖被看衰，但他表示因對岸封他「偶像劇之父」，來找他拍戲，認為此時不去，等到在台灣待到人家不要了，更不好看，才決定離鄉打拚。

董至成放棄主持多年的《綜藝大集合》，赴大陸發展。(圖／本報系資料照)

西進掏金不順 感嘆像乞丐

但董至成西進淘金追夢，卻屢傳發展不順，不僅沒工作零收入，甚至降價求戲拍，更為了節省開支，和朋友合租房子，與預想百萬收入差很大，但經紀公司駁斥，強調他發展約5個月，已接2部網劇跟1部電影，工作超出預期，而他本來就以重新出發的態度赴陸發展，而非去享福的。

董至成雖靠「杉菜爸」名號，接到不少工作和戲約，還投資賣起「杉菜爸貢丸」，不過他也曾感嘆，「台灣演員去大陸賺錢，好像乞丐一樣」。而大陸網友對他的普遍印象，仍停留在「杉菜爸」上，年輕一輩更是不認識他，讓他西進之路備受考驗。

董至成和結褵21年妻子鬧離婚。(圖／本報系資料照)

21年婚姻觸礁 妻爆出女女戀

除了西進星路有待努力外，董至成和結褵21年的妻子羅若云，傳出婚姻觸礁，董至成更被爆有情緒不穩前科，曾怒摔杯子自殘，在百貨公司推打董嫂，愛妻形象一度重創，但董至成否認家暴，未料劇情急轉直下，羅若云爆出早就出軌，對象是兒子的游泳女教練，聽聞消息的董至成震驚不已，但也寧可相信所謂的第三者不是真的。

如今，董至成和妻子委任律師跑離婚程序，大陸工作又因新冠肺炎停擺，但他也慶幸「我至少還有台灣可退」，而台灣娛樂圈知道他回來了，馬上就有1部電影找上門，還有多個節目找他上。人生也並非全然都是悲劇。

(中時電子報)