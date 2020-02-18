【新(薪)手相傳】花燈，吉祥鼠手持手球，代表大新國小手球隊的健兒；這座花燈將”手”護大新，傳承大新。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【青花萬簇迎金鼠】花燈，以東方青花瓷為發想，白底藍花，清新明快，質樸大方，花瓶意味著每個人在人生的過程中都能平平安安。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【想飛】花燈，【創作理念】松鼠雖然能上樹，但仍嚮往著天空。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【龍馬精神降五毒迎鼠年】花燈，以藉由龍馬二將軍的天罡正氣、匡扶正義，驅逐人性的貪婪與腐敗。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會全國花燈競賽-最佳人氣花燈網路票選活動，正如火如荼的進行中，由獲得「特優」以上成績的花燈作品角逐｢最佳人氣花燈特別獎」寶座，獎落誰家由民眾決定!

教育局楊振昇局長表示，競爭｢最佳人氣花燈特別獎」的作品計39件，親子組9件、國中組5件、高中職組5件、大專社會組10件、機關團體組10件。每件作品無論是在造型、色彩、燈光的設計或手工技藝，皆深具創思及藝術美感，創作者透過作品將民俗文化、環保永續、在地產業、觀光特色等願景，發揮得淋漓盡致，誠摯邀請民眾上網票選(https://ivoting.taichung.gov.tw/)您心中的人氣花燈，投票時間至109年2月19日23時59分止。

今年法務部矯正署所屬各矯正機關，除台中監獄榮獲「燈王」及2件「特優」作品外，尚有來自彰化、桃竹嘉義、屏東等監獄的7件特優作品，以精湛純熟的技法、優美生動的裝置藝術及璀璨奪目的色彩角逐最佳人氣花燈頭銜。

台中監獄典獄長邱鴻基表示，高牆內的工具和素材取得並不如外界便利，但矯正機關期藉技藝教化收容人的理念決不偏廢。台灣最美麗的風景是「人」，溫柔敦厚正是台文化最深的底蘊，收容人因一時迷惘或人生腳步踏錯，而沉潛囹圄，他們需要社會大眾的關懷與鼓勵，社會大眾的一票肯定，將是矯正機關收容人跨越逆境翻轉人生的最大動力。

(中時 )