日本武漢肺炎疫情擴散，兵庫縣神戶紅十字醫院傳出院內保存的6000個口罩被偷。院方已報警處理，兵庫縣警署正在調查中。

「朝日新聞」報導，這6000個口罩是神戶紅十字醫院準備給院內的醫生和護理師使用，保存的口罩共有12箱，每箱有30盒，每盒有50個口罩，平時保存在醫院3樓的機房。

報導指出，醫院工作人員13日進行檢查時，發現上鎖的機房中有4箱口罩不見了，這6000個口罩市價約要4萬日圓（約合新台幣1萬1000元）。

報導也指出，由於機房已上鎖，能夠有鑰匙進入機房的職員工人數不多，但目前院方還是難以釐清竊賊的身分，因此已於17日報案並提出損毀報告，希望警方能查明真相。

日本本土目前已有66例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，1人死亡。至於停靠在橫濱的鑽石公主號遊輪則有454例確診感染。

(中央社)