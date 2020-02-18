LEAP發動機

美國正考慮禁售LEAP-1C發動機給大陸，而這將嚴重衝擊中方C919大飛機的製造。

路透和《華爾街日報》（Wall Street Journal ）引述消息人士的話說，除了LEAP-1C發動機外，美國可能還會限制漢威聯合（Honeywell International）的飛控等其他系統出口。華府預定2月28日召開內閣會議，討論是否需要實施相關限制。

C919是由中國商用飛機2008年著手研製，2017年5月5日成功首飛。到2019年12月底為止，已有106架次機型處於試飛狀態，總訂單量已經突破1,000架，預計2021年開始交付。

除了大陸外，還有美、德等國航空公司訂購。原本C919的研製進展順利，但《兵工科技》雜誌指出，但在這關鍵點上，要是華府真做出限制相關技術產品出口大陸的決定，中國商飛研發的C919飛機能否如期交付，可能會受到影響。

事實上，分析說，在軍機的研製過程中，由於中方在發動機等關鍵技術領域基礎薄弱，多年來，一直都有受制於人的問題，包括殲-20在內的多款先進戰機，使用的都是俄製發動機，直到自製太行發動機日益成熟，才逐漸緩和這尷尬局面。

而與軍機相比，商用的C919在技術上對國外的依賴度更高，整個飛機的動力系統、航電飛控系統、燃油系統、電源系統，還有起落架等關鍵領域，都直接採用國外成熟的產品和技術，大陸航空工業部門參與設計製造的，主要是機身、機翼，尾翼與內部裝潢等部分。

(中時電子報)