因應新冠肺炎防疫，全台灣大學以下全都延後開學。面對一刻不能停的教育需求，或許已經讓不少爸媽都感到很頭疼。如果你期待家中孩子能在防疫階段停課不停學，運用手中的 iPad 以及 Mac 等工具，還有豐富的線上資源，也能輕鬆的學習課內外知識。

＊眼睛更舒適 學習更專注

iPad Air 3、iPad Pro 和 iPad mini 5 和 13 吋Retina顯示器的 MacBook Air，都支持原彩顯⽰技術，會根據周圍環境的色溫來自動調節顯示器的白點值，讓網頁和電子郵件看來就像印刷品一樣自然，讓眼睛更舒適。較長時間使用仍舊可以維持眼睛舒適。

＊運用提醒事項 妥善管理時間

iPad 和 Mac 上都內建提醒事項 App，能讓學生更好的管理自己的時間。學生可以為提醒事項添加附件，使用快速編輯按鈕建立或修改提醒事項。智慧列表可自動整理和顯示臨近的提醒事項，比如提交作業時間和課間休息。如果在提醒事項中標記了某位同學，之後當與該同學在訊息 App 中交談時，將會出現提示。

＊透過Safari 瀏覽網頁快速方便

Safari 優化的起始頁面可讓學生輕鬆、快速訪問個人收藏和經常瀏覽的學校網站。Siri 建議也會將歷史記錄中的相關網站，最近訪問的網站，以及學生在信息 App 中收到老師發送的鏈接顯示在這裡。Safari 瀏覽器支持桌面電腦版網頁，適用於登錄各類在線系統或瀏覽各類在線學習網頁。而用標籤頁音訊按鈕可快速啓用子母畫面功能。一邊聽網路課程，方便一邊查閱資料。

iPadOS 系統則支持多任務處理讓效率倍增：子母畫面看網課或開視訊會議，同時用分屏和側拉多開不同應用，同步記筆記，看資料。

＊多款iPad可支援Apple Pencil學習效率倍增

Apple Pencil 擁有超低延遲和像素級的高精准度，準確感應用筆力度和傾斜角度，用起來就像你常用的書寫、繪畫工具一樣得心應手。可支援第六代、第七代iPad，以及iPad Air(第三代)、iPad mini(第五代)等入門級產品，不一定需要入手iPad Pro也能體驗各種能運用Apple Pencil發揮更高生產力的工具。

＊善用平台功能 掌握時間發揮效率

1.螢幕使用時間：iPadOS 和 macOS Catalina 上還加入了螢幕使用時間這項功能，讓學生和家長能更好地瞭解自己在各蘋果裝置間的時間分配情況。在各款設備上，家長都可以監控使用情況，安排停用時間，並為 Ａpp 和網站設置使用時間限制。利用家人共享功能，家長還可為孩子設置 Ａpp 和限定通訊，幫助他們把心思用對地方。

2.SideCar並行功能：搭配 iPad 和 Apple Pencil 使⽤，並行功能可幫助學生擴展 Mac 的空間，進⼀步激發創造⼒。學生們可以將 iPad ⽤作 Mac 的第⼆個顯示屏，從⽽擴展學習空間；還可以在 iPad 上使⽤Apple Pencil 在常⽤的 Mac 版創意類和專業 App 中寫寫畫畫，以及在 PDF 教材上做筆記。

3. Continuity 接續互通

借助「接續互通」，在蘋果設備之間可實現無縫銜接。還可以將 iPhone 或 iPad 中的圖像、視頻和文本拷貝並粘貼到附近的 Mac，反之亦然。

(1)接力：在 Mac 或 iPad 上開始學習，再切換到附近的另一台設備上繼續學習，無需查找資料進度。

(2)通用剪貼板：在 Mac 或 iPad 上拷貝文本、圖像、照片和視頻等內容，然後在另一台 Apple 設備上粘貼這些內容。

(3)接續互通塗鴉：在 iPad 上進行塗鴉，然後將它輕鬆插入 Mac 上的作業中。

(4)接續互通標示：使用 iPad 將塗鴉、形狀和其他標記添加到 Mac 上的學習素材中，並在 Mac 上實時查看所做更改。

(4)AirDrop隔空投送：通過無線方式將學習材料文稿、照片、視頻、網站等發送到附近的 iPad 或 Mac 上。

在 Mac 和 iPad 上學編程

Swift Playgrounds 是一款適用於 iPad 的革命性 App，近期蘋果已經將它移植到了 Mac 當中。它將學習和探索編程的過程變得妙趣橫生。「學習編程」提供了一系列課程，知道學生通過互動學習來闖關，逐步掌握編程的基礎知識。Swift Playgrounds 無需編程基礎，特別適合剛入門的初學者，老少咸宜。整個 App 旨在幫助用戶學習 Swift 語言。所編寫的代碼在 Mac 和 iPad 間切換無縫運行。學生在家期間可以寓教於樂，開始探索有趣的編程。

由左至右、上至下依序是《超級單字王》、《燒杯》、《photomath》、《Namoo 納木》、《GoodNotes 5》、《Notability》這六款App的圖標。(摘自App Store)

針對在停課期間自我學習需求的朋友，蘋果特別推薦了六款學習類 Apps 推薦，分別是：《超級單字王》、《燒杯》、《photomath》、《Namoo 納木》、《GoodNotes 5》、《Notability》。此外也提供多款適合學生族群使用的產品，包括MacBook Air、13吋 MacBook Pro、iPad （第7代）、iPad Air 3等供參考，有興趣的朋友可至蘋果官網進一步了解。

(中時電子報)