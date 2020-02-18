2020 NTT-TIFA《消逝》劇照。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院的2020台灣國際藝術節即將在3月上檔，今年以「科技藝術」為策展主軸，將以多媒體歌劇《消逝》及舞蹈劇場《奪愛最終回》打頭陣，兩檔均是女性的親情與愛情故事，分別以3D及4D新媒體手法呈現。

台中國家歌劇院18日表示，2020 台灣國際藝術節（NTT-TIFA）運用很多新科技藝術，但舞台演出並非僅是絢麗繽紛的技術展示，更需藉由故事與寫實情境，激發出人性底層最真實的感受，《消逝》將於3月7日、8日登場；《奪愛最終回》則在3月27日至29日演出。

《消逝》劇中的核心角色母親，由英籍知名女高音凱瑟琳．曼利（Katherine Manley）擔任，她即便壟罩在憂鬱的陰影中，仍充滿著母愛與強大力量，在最危險的時刻拯救她深愛的兒子，將愛子心切的深層情感表達的淋漓盡致。

《奪愛最終回》透過丹麥埃爾西諾文化庭院（The Culture Yard）的4D Box舞台技術，觀眾透過3D眼鏡可觀賞到實際舞者與立體投影出來的虛擬舞者的精彩舞鬥演出。故事從女主角發現男友沈迷於網路虛擬女友展開，編舞家暨舞者諾拉．漢努拉（Noora Hannula）將科技與人際關係的親密連結，將舞蹈以武打、挑戰肢體極限的方式呈現，演出跳脫傳統舞蹈的形式思維。

(中時 )