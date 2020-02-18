蔣夢婕（右）、胡宇威本就是好友，一起合作《我在北京等你》，成為觀眾期待CP。（取自新浪微博＠胡宇威）

青春勵志劇《我在北京等你》今天（2月18日）正式官宣定檔，並釋出最新版預告及海報。該劇定於2月23日晚晚7點半起，在浙江衛視、江蘇衛視開播，騰訊視頻、優酷每晚1點跟播更新。

《我在北京等你》由李易峰、江疏影、蔣夢婕、胡宇威、何杜娟、周楚濋、李晨浩、王一全等人主演，在北京與紐約等地拍攝，聚焦歸國學子的創業大潮，將當代海漂族、北漂族的奮鬥成長史搬上螢幕。描述律師徐天（李易峰飾）、設計師盛夏（江疏影飾）等海外遊子從異鄉到故土，一路勇敢追夢、無畏前行的故事。

劇中除了男、女主角李易峰與江疏影的故事外，胡宇威與蔣夢婕這對CP更受觀眾期待。兩人本來就是朋友，微博經常互動，還曾一起滑雪，上節目的時候也會互相夸對方的長處。

今天釋出的最新預告中，呈現劇中案件敗訴、職場受挫、閨蜜「翻臉」等橋段，十分真實接地氣，意在還原五味雜陳的生活。

(旺報 )