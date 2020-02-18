台中市政府行動市政會議18日到南區區公所舉行。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情延燒，各級防疫機關上緊發條，台中市衛生局長曾梓展18日在行動市政會議上做專案報告，並指出，在此期間有四名居家檢疫者不遵守規範，肆意外出，其中烏日區、太平區各有一名，而西屯區則有兩名，會馬上對這四人依法開罰。

台中市政府行動市政會議18日到南區區公所舉行，市長盧秀燕特別頒獎肯定有效通報民眾違反新冠肺炎居家檢疫的人員，感謝他們為防疫所做的努力。盧秀燕表示，因為有地區的里長、里幹事第一時間通報違反居家檢疫的民眾，才能為台中的安全把關，「他們是真正的城市英雄！」

民政局表示，太平、西屯、烏日等區公所里幹事，依內政部給的名冊逐一電訪其身體狀況，若電訪時發現居家檢疫者不在家中，逕自外出，即刻回報相關單位，市府將派員現場訪視，依居家檢疫作業流程處理，感謝相關人員於這段防疫期間盡忠職守，避免新冠肺炎的疫情擴大。

衛生局長曾梓展也在市政會議中做防疫專案報告，他強調，截至16日止台中市居家檢疫關懷人數共2380人，其中發現有4人不遵守規定，仍自行外出，太平區1名、烏日區1名，以及西屯區2人，都立即被發現，衛生局依法將開罰1到15萬元罰款。

(中時 )