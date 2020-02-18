年收入超過50萬卻又不到200萬元的族群，最擔心長照費用。據保險局分析，去年長期照護保單共有6.7萬件新契約，其中年收入介入51～100萬元之間者，投保占率最高，占43％以上，其次是101~200萬元之間者，投保占率近26.5％，若年收逾200萬元，投保占率最低。

金管會鼓勵壽險業多推出高齡社會保單，其中長照險，即是用來補強政府長照制度的保單，當被保險人有失智、失能，無法自理時，可透過保單定期支付保險金，藉以作為長照財源，不讓家庭經濟受影響。

據金管會及壽險公會統計，2019年全年長照保單有6萬7,078件新契約保單，較前一年衰退18％，新契約保費20.33億元，則成長3.84％，可能是保額增加或保費有調漲的因素。

長照險一向是女性投保率高於男性，比重約55：45，原因即是女性平均餘命比男性高，需要被長期照護的機率也可能比男性高，所以很多女性會替自己或老公等投保長照險。

今年保險局進一步分析，若以年收入來看，年收入在100萬元以下者，相對會比較擔心長照費用問題，在去年長照新契約中，年收入在100萬元以內者，投保占率58.6％，即接近六成，其中51到100萬元年收入者投保占率43.4％，是年收入分級中投保率最高者，年收在101萬到200萬元之間者，占去年新契約的26.45％，是各級中次高。

若是年收入201到300萬元者，投保占率約7.51％，年收入超過300萬元，則投保占率只有7.39％，是各分級中最低者，顯示年收入越高者，可能透過存款等資產支應，相對投保長照險比率較低，但很大可能是這類年收入族群本來人數就比其他少。

(工商 )