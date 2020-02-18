新竹縣一名林姓人夫，自2017年結識越南籍阮姓女子就常出遊，後來被林妻從行車紀錄器影片，發現2人到摩鐵開房間，提告後，法官判阮女需賠20萬元，不料事後又在阮女家中發現2人在浴室嘿咻，還拍性愛影片，氣的林妻再度提告求償80萬元。

林妻指控，她2017年在丈夫的行車紀錄影片，發現2人討論花錢去摩鐵、還是直接搞車震，法官認為林男與阮女的行為已明顯侵害林妻的配偶權，判決阮女需賠20萬元；沒想到林妻事後理房子時，又發現一只去年4月至6月拍的性愛影片隨身碟，認為阮女判決後又繼續與丈夫來往，氣的再度提告求償80萬元。

阮女向法官辯稱，她當天打掃新家太熱，才會全裸清洗浴室，後來發現沒熱水，便請林男進來幫忙查看，2人未發生性行為。但法官認為，清洗浴室不一定要裸體，且明知林男在屋內，卻仍全裸清洗浴室，還問林男要不要進去？可見兩人有不正常男女關係，再判阮女賠償10萬元。

(中時電子報)