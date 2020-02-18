徐開騁、王雙、易柏辰等人演出的《奈何BOSS要娶我》，第1季高甜戀愛模式瘋狂灑糖博得觀眾好評，第二季由原班人馬主演，徐開騁、王雙再組「木已成洲CP」首播後引發討論，開播7分鐘王雙就飛撲壁咚徐開騁，還主動抓住對方手摟自己腰，被徐開騁嗆「老套」，而徐開騁「花式撩妻」也再升級，不只曖昧地要王雙從他口袋掏出耳機為他戴上，還輕吻她手背、大秀土味情話肉麻開撩：「你的天真取悅到我了。」兩人互撩手法勢均力敵，你來我往的親密互動也讓觀眾直呼過癮：「完全不輸第一季！」

徐開騁、王雙二度合組「木已成州CP」備受粉絲喜愛，在新一季中盡情放閃。（圖／愛奇藝台灣站提供）

徐開騁因2019年出演《奈何BOSS要娶我》凌異洲一角爆紅，劇中將霸道總裁及寵妻狂魔完美呈現，戲外受訪時卻顯露了反差萌的一面，不僅是位愛貓男孩，還對做菜有創作的天分和慾望，被問及遇到心儀對象會默默守護還是主動出擊？他笑說：「兩條線要並行才可以。」更加碼自爆比較想生女兒，面對問題毫無避諱。

他與王雙二度合組「木已成州CP」備受粉絲喜愛，王雙笑稱自己也期待在現實生活遇見「專情又有安全感」的凌BOSS，而不亞於第一季的公主抱、櫻桃吻等浪漫戲碼，這次還上演超激烈衣架吻，她也搶先透露接下來還有「凌BOSS抱著木木扎到仙人掌」橋段，雖然被刺到的當下很疼，但依舊是她最印象深刻的「名場面」。

徐開騁、王雙二度合組「木已成州CP」備受粉絲喜愛，在新一季中盡情放閃。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《奈何BOSS要娶我2》以「平行時空」概念開啟全新故事篇章，講述夢想成為影后而積極努力的新晉演員夏林（王雙 飾），與港東首富「凌氏」企業總裁淩異洲（徐開騁 飾）相遇，展開笑料不斷又暴風發糖的戀愛。有趣的是，新一季裡埋了許多第一季的相似梗，例如凌異洲在與夏林相遇後，告知助理：「有關她病歷的事，暫緩進行。」呼應了第一季竄改夏林病歷一事；兩人也不同於前一季隱婚，這次不只霸氣公開了「木已成洲CP」訂婚消息，還參加綜藝真人秀在眾目睽睽之下談戀愛放閃。只是這次兩人因「緋聞」又協議訂婚，被網友吐槽「BOSS又騙婚！」而劇組也在凌異洲官方微博賬號「賺錢養木木」發文搞笑回應「凌氏不是騙婚公司」，吸引大批網友熱烈討論。

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(中時電子報)