京城銀（2809）今（18）日召開法說會，對於今年投資市場，董事長戴誠志認為債市投資獲利不易，京城銀對此拉長債券持有時間，爭取更多時間停看聽、等待更好的投資時機。至於股市看法則相對樂觀，認為在衡量新冠肺炎疫情影響後，可適時投資布局台股。

京城銀截至去年底國內債投資金額370.36億元，年減5.6％，平均存續期間自5.41年提升至6.41年，平均收益率自1.09％降至1.03％。海外債投資金額12.07億美元，年減3％，平均存續期間自5.73年增至6.56年，平均收益率自5.69％提升至5.71％。

京城銀去年海內外債券投資規模均降，戴誠志表示，主因市面債券利率均偏低，雖然想再略微拉高持有部位，但10年期海外債平均利率僅剩1.5％多、國內公債殖利率僅剩0.5％，要尋找合適的投資標的不易，認為今年投資債券不容易賺到太多錢。

京城銀債券持有期間明顯增加，戴誠志則表示，京城銀過去債券平均存續期間落於4.5年左右，為因應債市瞬息萬變，決議拉長持有時間，使未來2年能停、聽、看，等待更好的投資時機，爭取更多時間觀察市場變化、考量未來布局。

戴誠志對於股市看法則相對樂觀，雖然目前正反應新冠肺炎疫情影響、可能長達幾個月，他個人認為對產業影響約半年至1年。不過，股票價格扣除上述影響後，便是適合投資布局的價值，認為在花心力排隊買口罩的同時，也可以考慮適時投資布局台股。

(時報資訊)