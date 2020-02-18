謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻去年捲入車吻阿翔風波，最近她到歐洲度假，今(18日)在臉書分享所見所聞，她透露英國人不太喜歡戴口罩，當地人說戴了口罩就代表是重症病人，她到葡萄牙時意外買到口罩，卻被路人歧視，指著鼻子罵：「corona virus（冠狀病毒）」。

謝忻說，倫敦的朋友跟他說：「對我們來說戴口罩就是重症病人的代表，所以我們不會輕易戴上口罩。」因此當地普遍不愛戴口罩，到西班牙後隨處可見新冠病毒的新聞，但當地店員似乎不太關心，酒吧的朋友也說：「拜託！就只有一例，而且距離這裏（裡）900公里遠欸！」對疫情十分樂觀，也完全不認為會爆發。

謝忻到了葡萄牙，當時已是武漢封城一星期，她經過當地藥局瞧見剛好有賣口罩，便在臉書問：「一盒十歐（約326元台幣）要買嗎？」，底下的親友都起鬨「買爆它」，隔天謝忻匆匆去掃貨，喜孜孜地買回家的路上，卻遇到一名少女指著她喊「冠狀病毒」，謝忻不堪被歧視，立刻轉身回瞪她，但老實承認：「因為體型完全不是同一個量級其實心裡很怕」。

雖遇到歧視華人的外國人，謝忻說，自己轉念一想，至少這樣也代表當地終於有人有防疫跟知道病毒的概念，就不多和對方計較，網友回應：「我月初也在倫敦，感覺到當地對疫情沒什麼在意」、「歧視真的很無藥可救欸」、「澳洲也不太帶口罩，也都是生重病的人才會戴」、「可以請你回來臺灣，不要到處趴趴走嗎」。

(中時電子報)