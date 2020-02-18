大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海18日表示，這次新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，導致活禽市場關閉，有禽出不了欄，飼料、禽苗、活禽運輸受阻，家禽屠宰企業停工停產，家禽的產品消費降低，整個家禽行業損失非常嚴重。

據澎湃新聞網引述楊振海說，當前正值家禽出欄的關鍵時期，如果這種情況持續下去，可能會對今年第2、3季的禽肉、禽蛋市場供給帶來一定的影響。

(旺報 )