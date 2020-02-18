陸農業部：疫情或影響Q2Q3禽肉禽蛋供應 15:472020/02/18 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海18日表示，這次新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，導致活禽市場關閉，有禽出不了欄，飼料、禽苗、活禽運輸受阻，家禽屠宰企業停工停產，家禽的產品消費降低，整個家禽行業損失非常嚴重。 據澎湃新聞網引述楊振海說，當前正值家禽出欄的關鍵時期，如果這種情況持續下去，可能會對今年第2、3季的禽肉、禽蛋市場供給帶來一定的影響。 (旺報 ) #家禽 #影響 #禽肉 #市場 #禽蛋 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》MSCI權重季調，台股估流出86億元 07:442020/02/14 財經 《業績-電子零件》台翰1月營收月減13.21％，營運不受疫情影響 09:092020/02/14 財經 《國際產業》特斯拉坦承：新冠肺炎恐衝擊業務 11:592020/02/14 財經 不受疫情影響心情 童綜合：孕媽咪寬心養胎 12:552020/02/14 生活 新冠肺炎衝擊 匯豐下調陸Q1 GDP成長至4.1％ 15:162020/02/14 財經 《國際產業》ICAO：受疫情影響，首季全球航空業營收估減40～50億美元 16:312020/02/14 財經 《台北股市》台股2週回彈6.1％，林世彬：最恐慌時期已過 17:222020/02/14 財經 《光電股》新冠肺炎衝擊，揚明光：上半年能見度低 17:392020/02/14 財經 視覺產業紓困 長期海內外布局待開拓 17:552020/02/14 生活 一舉兩得 陸解除美國禽類產品禁令 04:102020/02/17 全球財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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