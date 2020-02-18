花農柯勝峰採收豔麗的鳳尾雞冠，次級品只能當作殘貨、就地銷毀。（林和生攝）

受到新冠肺炎疫情影響，豔紅的鳳尾雞冠花價格持續下探。（林和生攝）

寒流接續來襲，將田間的鳳尾雞冠染得更為鮮紅，原本是喜氣洋洋的豐收景象，看在花農眼裡卻不見喜色；農曆春節前後，受到新冠肺炎疫情影響，不僅花卉市場外銷「歸零」，內銷也因為活動接續停辦，顯得冷冷清清，眾人不禁苦嘆「今年冬天怎麼特別冷」。

鳳尾雞冠花又名火焰雞冠、羽狀雞冠，花序為尖塔形，花農習慣稱它為「鳳尾」，鹽埔鄉種植面積約10公頃，因為是冬季裡作的特殊花 卉，所以產量及面積已是全台最高，每年農曆10月中旬一直到清明節都是盛開季節。

擁有20年種植經驗的高屏花卉運銷合作社理事主席柯勝峰指出，火焰雞冠適合插花、祭祀及節慶活動使用，過年期間插上幾朵就感覺喜氣洋洋，很有年節氣氛，所以外銷主要以華人地區為主，包括中、港、星、馬等地。

無奈農曆春節，大陸陸續傳出新冠肺炎疫情，年前僅出貨600把（1把10支）就彷彿被按下停止鍵，「變得沒消沒息」，比起過往每年動輒5000把的數量，讓第一線生產者苦等、最後還是落空。

「只能全都往內銷市場倒」，柯勝峰說，但國內市場吃不了這麼大的量，因此價格瞬間崩盤，從過去每支12元的花價，今年平均僅3元，過去還能當作次級品的花材，也當作殘貨在田間就進行銷毀，「不然寄到北部市場還要浪費運費及裝箱錢」。

除此之外，國內活動也因疫情紛紛取消延期，導致裝飾用的火鶴花、黃椰子葉，價格持續下探，柯勝峰無奈地說，花農辛苦種植卻落得血本無歸，「今年恐怕要勒緊褲袋，確定是難過的一年」。

(中時 )