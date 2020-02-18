新冠肺炎在中國大陸疫情一發不可收拾，各國紛紛展開撤僑行動，不只如此，各國疫情也都出現確診與疑似案例，因此需要將這些僑民、患者與相關接觸史者安置於隔離所，但由於各國民情不同，隔離環境也大不相同，以台灣來說，大多安置於軍營、公家機構宿舍，鄰近地區的南韓同樣選擇公家單位，包機抵達後，立即將機上武漢肺炎呈陰性反應的僑民，送到忠清北道鎮川郡、和忠清南道牙山市的臨時安置所隔離，不過，卻引發當地附近居民強烈不滿，紛紛表示地點不夠偏僻。

在香港也同樣引起民眾不滿，閒置的暉明邨公共住宅區原本在候選名單內，但民眾擔心這個新建不久的區域距離學校和其他住宅太過接近，引發示威行動。

當地人用磚頭和瓦礫擋住道路，戴上口罩的抗議群眾打碎窗戶，並在鎮暴警察抵達前，用汽油彈引燃建築大廳。香港立法會旅遊界功能界別議員姚思榮則向政府提議，認為迪士尼度假飯店是完美的隔離場所候選地點，因為夠大又偏遠。

至於疫情略為緊張的日本，目前就屬鑽石公主號為最大的隔離所在地，同樣確診人數激增的新加坡，目前已徵用至少3所大學的部分學生宿舍當作「政府隔離設施」，而馬來西亞則是使用1所精神病院，作為新冠肺炎的「隔離治療區」，俄羅斯也選擇療養機構作為隔離場所。美國則將自武漢接回的近200位僑民安置在南加州一處空軍基地，接受隔離的民眾認為待在軍事基地「十分安心」。印度則在新德里近郊設置隔離帳蓬，用來隔離自武漢返回的323名學生，大通鋪的隔離方式有些類似大陸的方艙醫院，安全有些令人擔憂。

澳洲的做法則引發許多討論，將撤回的600餘名僑民先安置於長期存在爭議的離島「聖誕島」，以確保病毒不會大規模進入本土。據《BBC》報導 ，這座距離澳洲本土約2千公里，較接近印尼的澳洲離島，以島上曾被聯合國批評居住環境惡劣的「移民拘留中心」而受關注，《BBC》駐澳記者毛遠揚質疑，如果澳洲僑胞安置於聖誕島上，那這戶斯里蘭卡家庭會如何？聖誕島上有足夠的醫療設備嗎？其中的澳籍中國人也質疑，為何他們的孩童會被送到遠在2千公里外的離島，而非澳洲本土的醫院，他們也問，「難道這會發生在去英國渡假的人身上嗎」？

相較之下，法國的僑民相當幸福，安排入住的隔離營是一座濱海度假小鎮，被隔離者獲分配一人一室，可以到戶外進行活動，而且渡假小鎮面向美麗的地中海靚景，不過，當地居民還是感到焦慮，法國衛生部公衛署長則說，這座小鎮入選是因為風景怡人和場地充足，不可能把沒生病的人關在拘留中心，當地鎮長也說不擔心：「如果真的出現武漢肺炎確診病例，他們會被限制在幾乎無法接觸的地方。」

鑽石公主號郵輪現在是日本最著名的隔離所在地。（圖／報系資料庫）

台灣隔離場所多是軍營、公家機構。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)