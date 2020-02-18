墨西哥當局今天說，7歲女童奧德瑞格特日前遭人綁架撕票，遺體被塞進塑膠垃圾袋中，丟包在首都墨西哥市南部。女童家屬怒喊，政府沒有保護她。

這是墨西哥市一週內發生的第2起年輕女性謀殺案，震驚各界。

「墨西哥每日新聞」（Mexico News Daily）報導，墨西哥市檢察長辦公室說，15日在特拉瓦克區（Tlahuac）發現裝有女童遺體的袋子；遇害的奧德瑞格特（Fatima Cecilia Aldrighett）11日在校外等媽媽接她下課時，遭人綁架。

檢方表示，已透過基因檢測鑑定出遺體身分，但未說明死亡原因。

奧德瑞格特的親戚今天說，儘管他們提出請求，墨西哥政府卻未能保護她，而總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）似乎將這類罪行歸咎於新自由主義經濟學。

奧德瑞格特遇害前幾天，另一名年輕女性也遭人殺害，引發眾怒，許多人上街示威。

奧德瑞格特的阿姨羅培茲（Sonia Lopez）說，如果當局肯聽他們的話，奧德瑞格特或許還有一線生機。

羅培茲情緒激動地告訴記者：「法提瑪（奧德瑞格特）離開我們，是因為步驟準則沒被遵守，是因為各機構沒有給予應有的關注。」「我們不會忘了她。」

羅培茲說，奧德瑞格特通報失蹤後，搜救的黃金時間都浪費掉了。她還說，社會服務機構沒有留意女童母親發出的求援信號。奧德瑞格特的母親有健康問題。

墨西哥市檢察長拉莫斯（Ernestina Godoy Ramos）和市長允諾將替女童討回公道，並提供10萬7000美元懸賞金，鼓勵各界提供情報。拉莫斯說，她將檢視辦公室對此案的處置方式。

羅培茲歐布拉多說，他確信當局會將歹徒緝捕歸案，但他也說，僅靠懲罰並不能解決問題。

他說，淨化墨西哥社會是更大的挑戰，還說墨西哥社會「已陷入衰退，逐步惡化的情況與新自由主義模式有關」。

奧德瑞格特的家庭成員與許多家長今天在她的住家與學校外示威，#JuticiaParaFatima（#為法提瑪討公道）的主題標籤已在推特出現17萬9000次，她的名字也成為全球熱議話題。

奧德瑞格特的外祖父站在家門口說，羅培茲歐布拉多不能把墨西哥的問題都歸咎於前朝政府。

「現在是他當家，他是總統…他應該展現出與眾不同的精神。」

許多女性14日用血紅色的漆，在國家宮（National Palace）大門噴上「殺女之國」等大字，為25歲的艾斯卡蜜拉（Ingrid Escamilla）討公道；艾斯卡蜜拉上週被人以刀砍死，並遭剝皮分屍。

羅培茲歐布拉多今天要求示威者勿在國家宮噴漆，並說他的政府正致力終結女性被殺的現象。

(中央社)