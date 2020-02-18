防範武漢肺炎疫情，新北市交通局18日宣布，除提供中央配額的口罩，將在轄內板橋溪南、中山橋及重新橋3處計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，讓司機消毒確實做好防疫，保護自己也保護別人。

交通局長鍾鳴時表示，交通局已主動與公路總局和監理機關加強合作，共同防堵防疫漏洞，並在今、明兩日在板橋溪南、中山橋及重新橋3個計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，讓計程車司機能夠充分做好防疫工作。

鍾鳴時表示，此值防疫非常時期，針對公共運輸的防疫工作，新北市獲配交通部每日2萬9 千片口罩配額，配售給公車業者、計程車行（合作社）、捷運公司及個人計程車行。

公車業者也要加強公車內座椅、握環及票証機台於每日4 小時消毒一次，並嚴格規範微笑單車公司針對YouBike的把手、座墊和鈴噹等，務必每日至少8 小時酒精消毒一次，確保民眾使用安全。

(中時 )