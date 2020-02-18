因應新冠肺炎可能衍生的違法案件，嘉義地檢署昨17日召集相關單位，舉行「嘉義地區嚴重特殊傳染性肺炎涉及相關刑事案件會議」，地檢署表示，因近日頻傳有居家檢疫民眾外出趴趴走，引發民眾恐慌，未來如當事人行為涉及刑責，地檢署將主動查辦。

嘉義地檢署昨召集嘉義地區縣、市警察局、縣、市調查站、縣市、衛生局、消費者保護官、移民署、藥師公會等機關首長或承辦人，舉行「嘉義地區嚴重特殊傳染性肺炎涉及相關刑事案件會議」，檢察長繆卓然表示，防疫為當前要務，嘉義地檢查緝民生犯罪聯繫平台早已展開運作，更透過會議進一步盤點目前防疫可能涉及違法案件類型，日後只要相關單位反映，嘉義地檢將全力配合各項防疫措施，並嚴查速辦違反傳染病防治法的行為，共同守護國人健康。

嘉義地檢署也呼籲販售口罩的商家及通路業者，切勿貪圖蠅利，趁機囤積口罩或哄抬價格，以免觸法，民眾若發現有價格異常，也可以撥打檢舉專線1950，或向各縣市消保官檢舉，而截至目前為止，地檢署掌握到一起疑似囤積口罩檢舉案，正由相關單位調查中，尚未到成案階段。

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(中時 )