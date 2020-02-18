大陸財政部在一份聲明中說，在中美貿易爭戰期間施加的對美國產品加徵關稅的公司，可以從3月2日可起提交申請豁免。這其中將包括從美國進口的豬肉、牛肉、大豆、液化天然氣和原油在內的696種產品。

大陸財政部網站刊登的公告顯示，自2020年3月2日起，國務院關稅稅則委員會接受相關大陸境內企業申請，在對有關申請逐一進行審核的基礎上，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵大陸對美301措施反制關稅，支持企業基於商業考慮從美國進口商品。

大陸國務院關稅稅則委員會此前公告稱，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施，自2月14日13時01分起，2019年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%，並稱希望與美方一道朝著最終取消全部加徵關稅的方向努力。

(中時電子報)