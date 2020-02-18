民眾搶領水神抗菌液，水神忠孝門市前今天一早大排長龍。（譚宇哲攝）

民眾搶領水神抗菌液，水神忠孝門市免費抗菌液今天下午2時許就被提前領完。（譚宇哲攝）

民眾自備容器欲領取水神抗菌液。（譚宇哲攝）

對抗新冠肺炎疫情，旺旺集團5日起於全台90家「水神」次氯酸抗菌液門市免費提供抗菌液，隨著台灣傳出首起新冠肺炎死亡案例，民眾需求量持續增溫，水神台北忠孝門市18日上午10點至晚間8點開放領取，一早陸續湧入300多人排隊領取，下午2點多就被領用完，不少民眾撲空，直呼可惜。

水神忠孝門市指出，開放領取抗菌液後，各地許多里長、民眾都來領取，每天一早點前騎樓大排長龍，2周以來已有超過4000人領取，還不包含重複領取者。

水神忠孝門市表示，因為全台各地水神抗菌液需求量都很大，店內每日供給量不一，今天10點開始發放抗菌液前，就已有大批民眾排隊等候，下午2點多就被領完，創下本月發放以來最早領完的紀錄。

現場一位陳姓婦人自備空瓶到場領取抗菌液，得知被領完相當失望，她說，因為最近台灣傳出疑似新冠肺炎社區感染，自己無法一早排隊去買口罩，才會特別從士林搭車來領免費抗菌液，沒想到同樣下午2點多就領不到，只能再轉往其他門市碰運氣。

(中時 )