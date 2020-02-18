受到新冠肺炎影響，潘瑋柏工作室今天（2月18日）轉發「2020潘瑋柏創使者Coming Home全新巡迴演唱會」馬來西亞站主辦單位MIC ENTERTAINMENT GROUP的公告，宣佈3月14日白色情人節舉行的場次將延期舉行，新的日期將另行通知。

MIC ENTERTAINMENT GROUP表示，「故因新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為了保障所有觀眾以及工作人員的健康安全著想，為回應政府（馬來西亞）及相關單位對疫情的防控，我們與華納國際音樂股份有限公司非常遺憾地宣布原定於 2020年3月14日舉辦的『潘瑋柏創使者Coming Home全新巡迴演唱會2020馬來西亞站』將延期舉行，延期後的演出時間將通過官方管道另行通知。」

據了解，馬來西亞目前計有22起確診病例，包括15名大陸人，6名馬來西亞人，14日才下船的美國郵輪「威士特丹號」美國籍女乘客，15日抵達馬來西亞吉隆坡後被驗出確，官方稱疫情已受到控制。

潘瑋柏2020年巡迴演唱會馬來西亞站主辦單位發出的延期公告。（取自新浪微博＠潘瑋柏工作室）

(旺報 )