京城銀（2809）今（18）日召開法說會，董事長戴誠志表示，目前法定盈餘公積已超越法定的資本額門檻，但須衡量整體環境及銀行營運風險，能否運用淨值、有多少ROE可交付給股東。明年股利發放能否增加，需視今年整體營運狀況而定，是較重要的討論議題。

授信業務方面，戴誠志指出，在歷經華映、綠能事件後檢討授信業務政策，將從較了解的產業去尋找及選擇授信客戶，對中小企業授信業務成長逐步增溫有信心，預期今年放款會有不錯的小幅成長，目標將存放比進一步提升至84～85％。

京城銀2019年利息淨收益年減5％至47.55億元。雖然授信相關手續費年減3.4％，但財管手續費年增10.7％，使整體手續費淨收益僅微減0.1％至18.41億元。受惠其他收益達18.97億元，年增達12.55倍，帶動整體淨收益84.93億元，年增21.3％。

雖受認列大同旗下綠能25.1億元呆帳影響，京城銀去年稅前盈餘39.04億元，仍年增9.3％。稅後淨利34億元，年增18.1％，每股盈餘2.99元，優於前年2.51元。每股淨值創36.18元新高，資產報酬率（ROA）、淨值報酬率（ROE）為1.38％、10.3％。

財務部副理洪振凱表示，京城銀去年底淨值創高，主要來自債券未評價損益挹注，海外債券截至去年底未實現盈餘9800萬美元。由於陸續提列華映及綠能呆帳，加上債券規模略減，導致利息淨收益減少，但主要影響在上半年，下半年狀況逐漸改善。

對於授信相關手續費收入減少，戴誠志坦言，歷經華映及綠能事件後，目前對授信確實相對保守。銀行對此也深作檢討，認為應尋覓較了解的產業尋找及選擇客戶。未來將按此模式持續延伸拓展中小企業授信業務，雖然速度不快，但對未來貢獻逐步提升有信心。

京城銀截至去年底總放款餘額1580億元，年增2％，總存款餘額1920億元，年增1.6％，存放比升至82.3％、活存比亦提升至58.1％。戴誠志表示，過去未對存款業務多琢磨，今年希望進一步將存放比提升至84～85％，預期放款應該會有不錯的小幅成長。

戴誠志指出，京城銀秉持一遇到逾放就打呆的政策，今年預計會有部分打呆資產回沖收益。至於華映若能自行處分廠房，那京城銀相關債權問題可能今年就落幕，但自己看法比較悲觀，預期以法院公開招標程序推估，應該就要到明、後年才能落幕。

(時報資訊)