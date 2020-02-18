旺宏(2337)今日舉行法人說明會，針對產品價格走勢，總經理盧志遠表示，2020年原本有好的價格趨勢預期，但受到新冠肺炎疫情影響，短期有如「落入霧中」。對公司而言，目前沒有受到新冠肺炎疫情影響。

旺宏總經理盧志遠表示，長期來看，旺宏對整體Flash市況看好，NOR Flash並以高品質及高容量的產品為主。原本預期今年價格穩定，2020年價格趨勢預期樂觀，但的確受到新冠肺炎疫情影響，市場狀況及變化很大，短期有如「落入霧中」。全年原本價格樂觀變成撲朔迷離。系統廠商的需求變得不明朗。

若無疫情影響，由於Flash價格受壓抑已久，今年全年看好價格趨勢，但因疫情造成整體產業鏈受影響，還要再觀察疫情變化。

針對本季營運，旺宏總經理盧志遠指出，去年第四季存貨季減約23億元至128.1億元，回到正常水準。今年第一季公司回到全能生產，跌價損失可回轉，對本季毛利率並不悲觀。另外，大陸客戶不多，占業績比重個位數，目前也未接到客戶停產之通知。

旺宏2019年資本支出約128億元，比前年的49億元增加，主要用於提升製程及研發費用所需。目前已進行48層3D NAND Flash試產成功，預計今年底量產。

旺宏總經理盧志遠表示，目前來看，5G基地台沒有停止的跡象，仍是健康，符合期望。此外，目前市面上8成有生產5G基地台的廠商，均是旺宏的客戶。客戶原本今年都有樂觀的看法，但新冠肺炎疫情也使得目前看不清楚。

旺宏預定今年資本支出87億元，主要因應3D產品之研發。3D NAND進度方面，預計今年第四季量產48層3D NAND Flash。以產品區分，2019年第四季，快閃記憶體佔公司單季營收52%，唯讀式記憶體(ROM)佔營收43%，晶圓代工事業群佔營收比重5%。

(時報資訊)