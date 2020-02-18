新冠肺炎疫情持續延燒，造成民眾人心惶惶，除了戴口罩外，也頻以酒精消毒防疫。鳥卦命理師王馨怡稍早為新冠肺炎疫情卜卦，算出疫情結束時間還沒這麼快，要等到子丑寅，也就是今年的11或12月。

新冠肺炎疫情蔓延，台灣目前累計確診22例，全民全力防疫！柯文哲今表示，防疫目前都做得很好，「沒有看出缺點」。新北市長侯友宜也稱讚，中央跟地方第一時間，已成立防疫指揮體系，整體防疫工作還是做到穩紮穩打。

命理師王馨怡為疫情卜卦，獲得觀音籤第59籤癸酉。籤詩為「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。據《ETtoday新聞雲》報導，王馨怡表示，新冠肺炎結束的時間沒這麼快，要等到子丑寅，也就是今年的11、12月。

王馨怡也提醒大家，出門要盡量戴口罩、勤洗手，「人人要自危，祈求神明保佑渡過難關，大家加油」。

(中時電子報)