新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續蔓延，新北市政府民政局20日依法公布2名應居家檢疫的失聯者姓名，希望民眾能協助尋找。

民政局指出，2名失聯者皆為國人，其中一名郭富文於2月7日自金門小三通入境，填寫的居家檢疫地點為新莊區雙鳳路，留下的電話號碼是空號，民政人員偕同警方前往所填地址查訪，但資料錯誤，家人也不知其去向。

另一名失聯者管永安，於2月9日自金門小三通入境，留下的電話號碼也是空號，民政人員及警方依所填地址，前往淡水區新興街查訪未果，經戶政系統查詢，留有高雄聯絡住址，請高雄市協助查詢仍無此人，電話也是空號。

民政局表示，民政人員及警方已努裡尋找2名失聯者，但仍未找到，因此依法公布失聯者姓名。請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或02-2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

（圖／新北市政府提供）

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(中時電子報)