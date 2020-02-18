日前在英國有名男子因為缺錢，想起多年前曾看過一篇新聞，有人以高價賣出保存了10年的雪球，於是男子異想天開地效法，決定將自己收藏10年的雪球放上網拍賣，還滿心歡喜自認能賣到1.5萬英鎊（約新台幣58萬元），沒想到目前只有一名網友以不到1英鎊（約新台幣39元）的價格起標。

根據《太陽報》報導，43歲的男子塔卡貝里（Lee Thackaberry），在10年前的某個晚上與前妻、鄰居一起到酒吧狂歡，當天雪下得非常大，他想起曾在報紙上看過，有人將存放10年的雪球售出，並以1.5萬英鎊成交，於是從酒吧返家的路上，塔卡貝里順勢將當時捏的雪球帶回家，並放在冰箱裡保存。

日前塔卡貝里把保存了10年的雪球放上eBay網站上拍賣，並在塑膠袋上標註雪球誕生的日期為「10.02.10」。他心底盤算著，這顆完好無缺又充滿回憶的雪球，應該能和當年報導上一樣，賣出1.5萬英鎊的好價錢。

不過刊登在拍賣網的陳年雪球乏人問津，到目前為止，僅有一名網友出價99便士（約新台幣39元），距離競標結束只剩9天，但塔卡貝里一點都不擔心賣不出去，他只煩惱雪球出售後，該如何完好的送到購買者手中。

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(中時電子報)