醉漢闖國小廁所 呼呼大睡 16:012020/02/18 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方將男子送返家。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子坐在馬桶上休息。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） 警方將男子送返家。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） 寒流來襲氣溫陡降，台東市日間溫度只有16度，有位男子喝酒取暖後，竟闖入市區內某間國小廁所內，坐在馬桶上呼呼大睡，被校內師生發現報警，將這位廁所當成旅館的男子護送返家。 台東市區某間國小廁所內發出詭異的呼氣聲響，校內師生深覺不對，感緊通報警方，救護人員及警方進入校園廁所查看，發現是一位男子在廁所內呼呼大睡，叫醒男子將其送返家，才化解一場虛驚。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 ＃醉男.＃國小.＃廁所 (中時 ) #廁所 #國小 #男子 #台東 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度推潔淨計畫蓋公廁 德里逾5成很髒或不堪用 16:342020/02/14 國際 許仁杰親熱蘇晏霈 怕妻吃醋躲廁所 04:102020/02/16 娛樂新聞 2020台灣燈會在台中-文心光影 璀璨台中 11:332020/02/17 生活 新竹州廳廁所大變身 如廁空間超美學 15:042020/02/17 生活 借樓上哥哥廁所「慘遭侵犯」 李依瑾痛揭童年瘡疤 16:452020/02/17 娛樂 銅鑼國小藉綠能工程修剪樹木 提升校園環境 18:312020/02/17 生活 飛車搶包遭圍捕 嫌自戕3刀不治 04:102020/02/18 社會新聞 新竹州廳恐怖廁所大變身 04:102020/02/18 地方新聞 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 中市府打造寵物公園 提供毛小孩玩樂空間 14:062020/02/18 生活 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 國道一林口段旁工廠大火 火舌黑煙直衝天際 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 病毒死亡首例！鄰居嚇不敢靠近白牌車 酒店歇業13天 - 社會 染疫亡得急速火化？高大成：屍體也有傳染力！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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