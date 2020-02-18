男子坐在馬桶上休息。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

警方將男子送返家。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

寒流來襲氣溫陡降，台東市日間溫度只有16度，有位男子喝酒取暖後，竟闖入市區內某間國小廁所內，坐在馬桶上呼呼大睡，被校內師生發現報警，將這位廁所當成旅館的男子護送返家。

台東市區某間國小廁所內發出詭異的呼氣聲響，校內師生深覺不對，感緊通報警方，救護人員及警方進入校園廁所查看，發現是一位男子在廁所內呼呼大睡，叫醒男子將其送返家，才化解一場虛驚。

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(中時 )