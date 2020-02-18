新冠肺炎持續影響經濟活動，部份企業受到衝擊考慮實施減班、減工時措施，勞動部18日宣布，於2月21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，對減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數提高為每月120小時，最高可領1萬8960元津貼。

勞動部為協助在職勞工因應「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19；簡稱武漢肺炎)對就業穩定的影響，將於109年2月21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，並公告對於減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數提高為每月120小時；事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到新臺幣350萬元。

近來受新冠肺炎疫情影響，國內相關產業（如觀光旅遊業）營運已受影響及衝擊，事業單位為維持營運，可能採行勞雇協商減少工時以為因應。勞動部為協助在職勞工安心安穩工作，且充分利用暫時減少工時參加訓練課程，提升技能，所以修正「充電再出發訓練計畫」，將《傳染病防治法》所定之傳染病防治事由納入計畫適用規定，並提高對勞工及事業單位的補助。

勞動部表示，計畫修正後，針對這段期間減少工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數上限特別自100小時提高為120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8,960元的訓練津貼。又為協助事業單位利用這段期間提升人力資本，辦理訓練課程的補助訓練費用上限，也從原190萬元提高到350萬元，藉此機會優化企業體質，以做好未來再出發的準備。

勞動部表示，計畫受理期間自109年2月21日起，至109年8月31日止（以郵戳為憑），訓練課程辦理期間自受理申請開始至109年12月31日止。

(中時電子報)