新冠肺炎疫情蔓延，遊客銳減，觀光產業首當其衝！交通部長林佳龍18日到日月潭，與觀光旅宿產業人士座談時表示，政府將提供15億元用於紓困、營運補貼等措施，協助業者度過難關，也希望業者趁此時機進行產業升級。

大日月潭觀光產業發展協會、台中市旅遊協會及彰化縣旅遊產業協會，日前組成「大日月潭觀光產業區域聯盟」，希望藉此強化觀光產業發展，區域結盟也引發林佳龍的關注。

林佳龍上午到經典大飯店與業者座談時表示，中彰投觀光產業的結盟，足為全國表率，值得肯定，也可以協同地方政府建立夥伴關係。

林佳龍指出，因應新冠肺炎疫情，政府提出租稅減免、貸款展延、營運補貼、投資獎勵等措施，希望和業者一起度過難關。；對於沒有裁員和減薪的業者，交通部觀光局將以訓練課程方式補貼，每每人100小時、每小時158元，亦即業者可以獲得1萬5800元的補貼。

大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢，建議茶改場魚池分場開放遊客參觀、慈恩塔闢為夜間觀星場域、日月潭開放常態性夜航、及月潭開放水上運動及遊憩活動。

日月潭馥麗溫泉大飯店總經理陳麗玉，建議政府發行「旅遊消費券」，指定用於旅遊及相關產業，持券即可使用，減少複雜的身分核對與核銷流程。南投縣渡船遊艇公會理事長王英生，則建議今年免收泊船、售票亭租金及營業稅，鼓勵民眾免費搭乘遊艇，費用由政府補貼。

(中時 )