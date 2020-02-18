竹南君毅中學向廠商訂製口罩套，以延長口罩使用時間，解決目前口罩荒問題。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南君毅中學為應下周開學日，已完成全校消毒工作。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南君毅中學面對下周即將開學，校方近期已全面加強防疫備戰，除了對校園全面進行消毒外，校方並寄發通知單給家長同學，提醒同學們開學後到校注意事項。學校為應目前口罩荒現象，已向南部一家工廠訂製150個口罩套分發給全校教職員工，因口罩套屬於布質，可以重覆清洗消毒使用，可暫時解決口罩不足問題。

竹南君毅中學即將在2月25日開學，校方自2月3日上班日起，就已在校門設置警示牌告示，提醒全體教職員生與外賓務必落實「戴口罩、勤洗手及拱手不握手等」。所有人員進出校園，請務必配合戴口罩。

開學後，請教職員生能夠在家先行自主測量，若體溫達38度(額溫37.5度)，建請在家休養與就醫。同學有搭乘校車及外包車者，也請學生務必戴口罩上車。校方並請客運公司協助把關，要求每一位專車司機須戴上口罩，並於發車前先自主量測體溫，若溫度超過38度，請勿擔任駕駛。並在發車前，對車上座位及扶手做清潔消毒。而近日，校方已對全校各區域，雇用清潔公司前來完成全面性消毒

針對這次新冠肺炎疫情所引發的口罩短缺問題，校方日前得悉奇美醫院醫師有PO出自製布口罩的方法後，找到台南一家廠商訂製150個口罩套，並由董事會出資，口罩套是屬布質，可以重覆清洗消毒使用，如此就可增長口罩的使用期限，暫時解決口罩荒的問題。目前150個口罩套優先分發給學校教職員工使用，讓大家心理安定了，專心工作。

(中時 )