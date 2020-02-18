比利時時尚品牌Kipling與經典電玩PAC-MAN小精靈 (PAC-MAN & BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) 首度攜手聯名，不僅推出一系列聯名包款，更在 Instagram 平台推出限時動態濾鏡遊戲，以復古2D像素之姿降臨，邀請玩家重回街機黃金年代！玩家將化身為可愛Q萌的PAC-MAN小精靈，張開嘴巴吃豆豆拿高分，體驗兒時回憶的同時，食豆量最多的遊戲達人即有機會將市價破萬元的Kipling & PAC-MAN 限量系列輕旅行組一起帶回家！

Kipling & PAC-MAN Instagram遊戲設計向最初始街機版本致敬，囊括2D像素的遊戲場景、8bit電子配樂、經典幽靈、水果道具輪番上陣，更有Kipling 2D像素小猴隱藏其中，玩家可自行體驗箇中樂趣。濾鏡遊戲以橫向捲軸式單向進行，玩家可透過自拍鏡頭偵測臉部表情，以嘴巴開合動作操作取分。遊戲途中遇到白色豆豆時，張嘴大口吃下即得1分，而碰到陰魂不散的幽靈時，緊閉嘴巴即可閃躲。假使PAC-MAN誤食幽靈，則會馬上消失，浮現出GAME OVER字樣，表示遊戲結束。

Kipling & PAC-MAN 限量系列輕旅行組(20吋硬殼登機箱Curiosity +ART M手提側背包)市價: 13,560元。(Kipling提供／黃慧雯台北傳真)

體驗完懷舊復古的Kipling & PAC-MAN Instagram遊戲後，累積積分即換成折價序號，玩家可以優惠價格將Kipling&PAC-MAN限量系列包款帶回家！此外Kipling也推出『挑戰最高分 贏走超級大獎』活動(活動至3/1止)，積分最高前三名玩家可以免費獲得Kipling&PAC-MAN限量包款，最高市值$13,560元(20吋硬殼登機箱Curiosity +ART M手提側背包)！PAC-MAN迷們快揪友來比嘴速、贏好禮！

(中時電子報)