新竹1名47歲的女性因月經來流血不止，先求助婦產科，未料醫師發現患有子宮肌瘤並建議開刀切除，該女不願開刀，繼而轉向中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科求助，經中醫師沈俐伶半年多的調理，狀況已大幅改善，降低經期如瀑布般血崩的窘境。

該女病患向院方表示，由於之前經期來曾大量出血，但她在清潔後就不以為意，未料月經再來時，竟然出現盜汗、暈眩等狀況，嚴重到她立即掛急診求助，且經過詳細檢查，發現她有子宮肌瘤，大小約1.2公分＊0.7公分，醫師建議開刀切除，但她則持保留看法。

女患者後續又求助其他醫師，除了有子宮肌瘤外，無其他特殊異常，但是仍未能改善月經流量大、血塊如果凍般的狀況，由於月經的異狀嚴重影響她的生活，她最後轉向中醫求助。

沈俐伶在診視後，認為女患者屬於氣陰兩虛夾血熱的體質，因此使用補中益氣湯有補氣升提的作用，加上知柏地黃丸可以滋陰降火，達成減緩出血的速度，另外，她也在女患者經期將結束時，搭配中醫止血藥，把月經收乾淨。

經過大半年時間的調理，女患者月經來潮的異狀已經改善許多，不再出現如果凍般的異狀，或大量出血，她也感謝中醫師的協助與調理，減緩她經期的不適。

沈俐伶建議，針對月經出血量大的女性，盡量少吃燥熱食物如烤、炸、辣，調味料則不可多吃肉桂、蒜頭、咖哩等，早睡、固定時間睡眠，也對身體很有幫助。

(中時 )