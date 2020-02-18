春節後新冠肺炎疫情延燒，購屋族趨觀望，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，肺炎疫情延燒更加速台商重回台灣的速度，可望成為台灣未來的機會，春節前台商返台，卻因疫情暫時回不去的台商，紛紛出籠看屋，「台商返台置產」意願度反而因此提升。

周鶴鳴表示，自今年初總統大選後，政局底定後看屋量就有回升，隨即遇上農曆春節以及新冠肺炎疫情爆發，開工後二周看屋來人量約僅平時的三至四成，不過近一周來看屋來人量卻明顯回到正常，除了剛性需求、換屋產品外，建商找地、商用不動產的委託案件，也都增加至選前的水準，其中不少是因疫情而增加台灣停留時間的台商及港客。

周鶴鳴表示，台商置產需求浮現，近期台灣房屋在桃園高鐵站內服務站及各門市的來客，就有10.1%為台商，5.2%為港客來看屋，日前更有調查指出，因疫情不願返回大陸工作者比例提高，都將成為在台置產的潛在族群。

近期看屋的台商分三大類，首先是年前就計畫回台設廠的台商，尋找商辦以及廠辦，多半以桃園工業地為優先，其中桃園青埔一帶交通便捷性高的特點，是主要熱區。

其次是已打定主意回來退休定居者，偏找新北、桃園一帶，總價在1,500~2,000萬左右，三至四房住宅或農舍；而仍有往返兩岸經商需求者，鎖定二至三房總價在1,200~1,500萬，近國際機場，最好是步行10鐘內能到捷運站。調查顯示，台商族群看屋熱度最高的前三依序為桃園高鐵特定區、林口和中正藝文特區。

(工商 )