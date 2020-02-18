NHK報導，和歌山縣於6月18日宣布，該縣又確認了3起新冠病毒肺炎的病例，使得當地已有12起病例。

和歌山的病例大多與湯淺町的有田醫院有關，今天所確認的其中一起，就是該院醫生的十幾歲兒子遭到感染，不過他沒有出現發燒等症狀。根據厚生勞動省的說法，這是家庭青少年第一次被感染的病例。

和歌山県知事会見 新型コロナ感染拡大 新たな感染者か

另外的兩例分別是60歲與30歲的男性，其中30歲患者，原本是和歌山縣災害派遣醫療隊成員，他在13日至15日前往鑽石公主號遊輪提供協助，可能因此遭到感染。

(中時電子報)