在海山漁港的那魯灣聚落，市府去年底完成環境綠美化改善工程。（羅浚濱攝）

新竹市海山漁港堤防內的那魯灣聚落，市府推動「文化聚落新建工程」，興建總樓地板面積1104平方米地景式的文化聚落，在那魯灣公園旁將規畫設置部落集會空間、景觀高塔、教室、圓形廣場等原民文化設施，成為17公里觀光海岸線上的原味新景點。

市長林智堅表示，文化聚落建築融合自然地景，可容納150人的集會所也是公園，打造戶外大階梯，引導人潮走上屋頂平台，除塑造部落景觀塔及室外大溜滑梯，也特別設計半戶外廊道空間，未來不排除會有假日攤位或市集，成為17公里觀光特色亮點。

日前原民會主委夷將·拔路兒率團隊來視察，肯定林智堅改造那魯灣公園，把荒地變綠地，原民會將透過「前瞻基礎建設計畫」補助3500萬元辦理那魯灣文化聚落新建工程，讓當地阿美族人有生活休憩及辦理祭典的空間，延續原民傳統文化。

民政處長倪冠勛表示，那魯灣是台灣西部海岸唯一靠海的阿美族部落，為保留當年族人來新竹生活的精神，市長林智堅提出新竹市原住民文化產業園區計畫，去年底環境綠美化改善工程已完工。

倪冠勛說，原民會補助3500萬元辦理那魯灣文化聚落新建工程，預計2月底完成上網招標，希望藉由公共建設的投入，將那魯灣聚落打造成為17公里嶄新景點，迎來人潮和商機。

(中時 )