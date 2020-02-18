新冠肺炎影響金融機構資金配置？央行今天受財政部委託標售10年期公債(109-3)最高得標利率再創歷史新低，保險業一口氣拿下逾4成的公債份額。今天標售的10年期公債最高得標利率甚至還低於年初標售的5年期公債。市場憂心台灣也出現利率倒掛的情況？

「利率倒掛」（yield curve inversion）是指美國短期國債殖利率高於長期殖利率，導致銀行不願意借短放長讓企業融資（因銀行賺不到利差），進而造成經濟蕭條，2000年、2007年就發生過「利率倒掛」後的景氣衰退。

央行今天同時標售10年期公債和364天期存單，市場資金寬鬆，今天公債和存單標售的投標倍數都在2倍以上，而10年期公債的最高得標利率則是再創同天期新低，僅有0.55%，較前一次同天期標售利率下滑了12.9個基本點，甚至還低於今年1月發行的5年期最高得標利率0.57%。而今日天標售的364天期存單得標加權平均利率為0.543%。

央行今天標售的存單和公債結果，值得注意:一、10年期公債最高得標利率已下滑到0.55%，保險業得標比拉高到41%。二、364天期存單得標加權平均利率0.543%，和10年期的公債最高得標利率相近，只差0.7個基本點。

交易商指出，由於10年期公債本來就是市場最熱門的商品，流動性好且穩定性高，市場需求量一向就很大，再加上近期新冠肺炎影響，金融機構資金配置更趨保守，在浮濫資金的積壓下，10年期公債殖利率應聲慘跌到0.55%，再創新低。

至於364天期存單，因於限制競標資格，僅有銀行和特許的金融機構才能參與，參與者較少，得標利率也就不像10年期公債得標利率重摔。

(時報資訊)