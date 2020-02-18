中光電(5371)今天舉行線上法說會，公司表示，新冠肺炎疫情讓第1季營運相當嚴峻，節能產品第1季出貨量原本預估年減1成，目前估計將下降到5成；影像產品估比第4季是季減5成狀況。實際疫情衝擊程度，未來須視疫情發展外，還包括員工回流、供應鏈及客戶復工狀況。

中光電節能產品事業群於蘇州、吳江、廣州、寧波等各地生產線皆已於上周復工，其中蘇州及福清部分產能為配合客戶需求於農曆年間仍持續生產，並未停線。總經理林惠姿表示，1月節能產品因還有材料庫存因應，大陸兩個工廠持續生產，影響不大，但肺炎疫情農曆年間大爆發，影響將落在2月之後。

她指出，2月復工時間點約在2月8日及10日，一般大企業都已經復工，目前還沒復工都是中小企業，估計還有3到4成沒有復工，呈現缺工狀況。也由於很多中小企業沒有復工，供應鏈的材料需求未來兩個月將會是吃緊狀況，海外生產基地也很多材料還是來自於大陸，因此，海外工廠也很難協助生產。此外，延遲復工大陸中小企業供應鏈會受傷害，資金是否能度過這次營運低潮也還要觀察。

中光電節能產品產線2月復工人力約3成左右，雖然人數之後會提升，但供應商缺料問題，恐怕讓客戶訂單遞延或取消，具體情況要看疫情發展、員工回流、客戶復工等狀況。

影像產品去年第4季出貨量約30.4萬台，總經理陳士元表示，受到肺炎疫情影響，目前復工約3到5成，估計第1季出貨量將季減5成，中光電將加速台南科學園區新廠建置作業，儘速導入智能化平台，接下來有運動賽事的需求，希望穩定2020年整體銷售。

(時報資訊)