新冠肺炎疫情衝擊下，年後看房人數一度出現短期觀望，但根據台灣房屋統計108年12月1日至109年2月15日止，在高鐵桃園站內的服務站，以及各門市來客，其中有10.1%台商，5.2%港客來看屋，熱度最高的前三依序為桃園高鐵特定區、林口和中正藝文特區。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示， 108年8月15日境外資金專法後，目前申請回台金額564億元，新冠肺炎疫情延燒更加速台商重回台灣的速度，可望成為台灣未來機會。日前反送中問題讓許多港客來台看屋，加上農曆春節前本來就是台商返台的大浪潮，又碰上新冠肺炎，大陸多處封城等因素，也讓已回台的台商、台幹等等暫時也回不去，紛紛出籠看屋。

周鶴鳴進一步表示，近期看屋的台商分三大類，首先是年前就計畫回台設廠的台商，尋找商辦以及廠辦，多半以桃園工業地為優先，其中桃園青埔一帶交通便捷性高的特點，是主要熱區。其次是已打定主意回來退休定居者，偏找新北、桃園一帶，總價在1500-2000萬左右，3~4房住宅或農舍；而仍有往返兩岸經商需求者，鎖定2~3房總價在1200~1500萬，近國際機場，步行10鐘內能到捷運站尤佳。

台灣房屋智庫經理江怡慧建議，捷運站A8長庚醫院站、A9林口站、捷運站A17領航站、A18桃園高鐵站、A19桃園體育園區站以及A21環北站，周邊住宅就很適合。江怡慧也提及，桃園高鐵特定區，挾有緊鄰著全台唯一結合高鐵國道捷運機場的獨特優勢，以及區域內有名氣極高的青埔國小與大園高中，同時受到家長們的青睞與好評價，很適合兩岸往來頻繁以及台灣南往北跑的商務客。

(時報資訊)