菲律賓早前出現首宗新冠肺炎死亡病例後，當局實施臨時旅遊禁令，禁止外國人經香港及澳門入境，並限制菲律賓公民出境到中港澳，導致大批返鄉度假的傭工滯留該國。菲律賓外交部官員周二（18日）宣布，所有滯留當地的菲傭可以返回香港及澳門工作。

根據《東網》報導，菲律賓外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）在Twitter表示，已經豁免數千名在港澳工作的菲傭的出境旅遊禁令，意味他們可以返回港澳工作；並指新指令需要遵守特定手續及程序。

(旺報 )