菲律賓解禁 允許該國人赴港澳工作 16:162020/02/18 旺報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菲律賓外交部宣布菲傭可以返回港澳工作。（圖／取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓早前出現首宗新冠肺炎死亡病例後，當局實施臨時旅遊禁令，禁止外國人經香港及澳門入境，並限制菲律賓公民出境到中港澳，導致大批返鄉度假的傭工滯留該國。菲律賓外交部官員周二（18日）宣布，所有滯留當地的菲傭可以返回香港及澳門工作。 根據《東網》報導，菲律賓外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）在Twitter表示，已經豁免數千名在港澳工作的菲傭的出境旅遊禁令，意味他們可以返回港澳工作；並指新指令需要遵守特定手續及程序。 (旺報 ) #菲律賓 #港澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 港澳辦人事異動 張曉明降為副職 04:092020/02/14 話題觀察 港澳辦職能升格 實現一體化領導 04:092020/02/14 話題觀察 換蔣 上海市長轉任湖北省一把手 04:092020/02/14 財經要聞 凍結菲勞漁工 都是反制選項 01:152020/02/14 政治要聞 港澳辦升格 3機構一體化領導 04:102020/02/14 兩岸要聞 夏寶龍兼港澳辦主任 張曉明遭貶 04:102020/02/14 兩岸要聞 南台灣3賽事 婉拒境外選手 01:162020/02/14 地方新聞 中共加強港澳垂直領導 04:102020/02/15 時論廣場 重整治港系統 一國兩制委員會可期 04:102020/02/18 話題觀察 權威人士：張曉明非降職 北京仍倚重 13:062020/02/18 兩岸 國際熱門新聞 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 要不要禁郵輪？世衛一句話反嗆 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 時事 擋不住！WHO顧問警告：全球恐2／3遭新冠病毒感染 - 國際 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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